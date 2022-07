Avariirohke ristmik sai viimaks valgusfoorid

Praegu kehtib Viljandi maantee ja Ravila tänava ristmikul parema käe reegel. Fooride paigaldamine viibis seetõttu, et oli teada plaanist ehitada sinna ristmiku lähistele Coopi kauplus. Et siis läheks niikuinii ristmiku lähistel suureks ümberehituseks, plaanis linnavalitsus teha koostööd Coopi kaupluse ehitajatega ja poe ehituse käigus ka ristmik ümber ehitada.

Tartu linnavalitsuse liikluskorralduse spetsialist Martin Nelis tunnistas, et liiklejatelt tuli palju teateid sellest, et kõne all oleval ristmikul on tihti ummikud ning surve ristmiku liikluskorralduse parandamiseks oli suur.