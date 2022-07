Sõpruse sillal ja Ihaste teel piiratakse liiklust

Kell 9.00 suletakse Sõpruse sillal (suunal Annelinn – Karlova) parempoolne sõidurada 200-meetri ulatuses. Sõidurada on Sõpruse silla deformatsioonivuukide remondiks suletud neljapäeva, 14. juuli õhtuni.

Asfalteerimistöödeks suletakse kell 9.00 – 19.00 liiklusele Ihaste tee (lõigus Ihaste põik – Idaringtee viadukt). Kohalikele võimaldatakse ehitaja loal juurde- ja väljapääs. Soovitatav ümbersõidutee on Ihaste põik – Lammi – Pallase pst – H. Mugasto – Kasesalu tee ja vastupidi.

Bussiliin nr 11 ajutine teekond linnast väljuval suunal on Kalda tee – enne Lammi ringi tee paremale – Ihaste põik – Lammi ring – Lammi – Pallase pst – Põhjatamme pst – Männimetsa tee – Hipodroomi. Linna siseneval suunal Hipodroomi – Männimetsa tee – Põhjatamme pst – Pallase pst – Lammi – Kalda tee.

Linnupargi ajutine peatus väljuval suunal on paigaldatud enne Lammi ringi tee paremale juurde ja siseneval suunal Linnupargi peatuse asenduspeatus on Lammi ring. Männimetsa peatuste ajutised peatused on paigaldatud Hipodroomi tänavale (Kraavikalda peatuste poole peale Männimetsa teed). Teenindamata jäävad Ihaste tee I ja Ihaste tee II peatused.