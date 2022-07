Finnairil läheb Tartus tõusvas joones

«Kui aprillis oli Tartu-Helsingi lendude keskmine täituvus 31 protsenti, siis juunikuus tõusis see juba 42 protsendi juurde – kasvuruumi veel on, aga liini tulemused paranevad iga kuuga,» ütles Pärgmäe. «On näha, et nendel päevadel, kui Helsingist on head edasilennu võimalused, on nõudlus ka suurem. Selleks, et jätkulennule suundumise võimalusi parandada, teeme tööd parema lennugraafiku nimel. Lisaks sellele teeme jätkuvalt tihedat koostööd nii lennufirma kui ka Tartu linnaga, et aidata kaasa lennuliini promomisele ning täituvusele tõusule.»