GALERII ⟩ Legendaarsed Ladad jõusid rallinädala alguse puhul ERMi

VFTS pidi maailmale näitama, kui hea auto on Lada. Autosport oli hea moodus reklaamiks ning NSV liidu koondist saadeti võistlema riikidesse, mis kattusid Lada turgudega. Kuigi suurem osa VFTS-idest lõpetasid vanarauana, on eesti autoentusiastid mõne meie sõitjate masina suutnud «ellu äratada».

Mudelautod on pärit Rauno Paltseri erakogust. Paltser on ralliautode mudeleid kogunud juba üle 15 aasta, tema kollektsioonis on pea 600 autot, millest 255 on ERMis väljapanekul. Kõige haruldasemad ja hinnalisemad mudelid on valmistatud nullist.