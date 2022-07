Ralli viib kokku vanametalli, fotonäituse ja skulptuuri

Tänavavalgustuspostide külge kinnitatud tosinal suurel fotol, millel kõrgust umbes meeter ja laiust poolteist meetrit, on huumorivõtmes kujutatud inimesi tegutsemas vanade metallist esemetega. Näiteks Küüni ja Poe tänava nurgal on pilt, millel on näha, et keegi mees on püüdnud talvel jääaugust metallist masinajuppe. Tema suurim saak on sumbuti üks jämedaimaid osi.