Mõnitamine? Ärajäänud rattaradade asemel ääristavad Riia tänavat vastandliku sõnumiga lindid

Pärast ajutise liikluslahenduse ärajäämist mõjub selline loosung ehk pisut rattureid pilkavalt? Linnavalitsuse liikuvusspetsialist Aksel Part loodab, et nii seda siiski ei tõlgendata. «Ma näen, kuidas see võib nii mõjuda, aga sõnum on siiski laiem,» lausus ta.