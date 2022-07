Elvas kõlab klarnetimuusika neli päeva järjest

Klarnetisuvest on varasematel aastatel osa võtnud kokku 1013 noort muusikut üle Eesti, kellega on toimunud 87 kontserti. Käesoleval aastal on ürituselele registreerunud 46 õpilast erinevatest lastemuusikakoolidest (Tallinnast, Viljandist, Elvast, Tartust, Kuressaarest, Põltsamaalt, Sauelt jpt kohtadest), teiste seas Elleri kooli õpilased. Kõige kaugemalt saabuv osaleja sõidab kohale Espoost.

«Klarnetisuve vabaõhukontserdid on olnud alati publiku hulgas armastatud, on isegi tekkinud oma fännklubi. Lisaks õppetööle on õhtuti lastele organiseeritud õpetajate poolt ka vahvad mängud ja muud meeleolukad tegevused, sel korral on kavas muuhulgas seiklusmatk ja kunsti töötuba,» märkis Elva Klarnetisuve korraldaja Tiit Veigel.