Enam kui 80 aastat vaikinud Maarja kiriku kellad helisevad taas homme

Kui testlöögid tehtud, ühendatakse kelladele mootorid, mis tulevikus helisemiseks mehejõudu ei nõua. Mootorite seadistamine toimub eeldatavalt reedel, 15. juulil 2022. See tähendab, et päeva jooksul helisevad kellad mitmeid kordi. Loodame kohalike elanike mõistvale suhtumisele, kuna tegu on erandliku löögisagedusega.

31. juulil 2022 algusega kell 12.00 toimub kellade pühitsemise talitus, mille viib läbi piiskop Joel Luhamets. Pärast talitust algab jumalateenitus.

Peale pühitsemist hakkab väikseim Rõõmu kell lööma päevasel ajal kella kaheksast hommikul kuni kaheksani õhtul täistunde. Rõõmu kell tänab oma heliga iga Tartu Maarja kiriku taastamisse panustanud inimest, seega on ta ühtlasi ka tänukell. Keskpäeva kella lööb Lootuse kell, mis kannab endal Tartu vappi.

Samuti helisevad kellad pühapäeviti jumalateenistuste eel ja järel, mis toimuvad algusega kl 12.00. Tavapärasest erineval ajal hakkavad kellad lööma nädalasiseste kirikupühade ja ka talituste puhul.

Maarja kiriku uute tornikellade pühitsus ja ülessetõstmine. Foto: Ragnar Peets/Tartu Postimees

Kellade paigaldamisel on kellarõduaknad ajutiselt kaetud OSB-plaadist ribadega, mis kellade helinat mahendab. Tulevikus saab kellarõdu pudust ribiaknad, mille alumine osa on vaatetorni tarvis kaetud klaasiga. Nende akende mõte on samuti kellahelina summutamine torni läheduses ja suunamine tornist kaugemale.

12.juuli 1941 aastal hävis Tartu Maarja kirik taganevate punavägede visatud süütepommi tagajärjel. Põlengus ei hävinud mitte üksnes pühakoda vaid ka koguduse maine vara. Homme, 12. juulil 2022 meenutame, et lootus on meid rasketest aegadest läbi toonud ning uus aeg annab põhjust rõõmustamiseks – Usk, Lootus, Armastus ja Rõõm hakkavad peagi Tartu Maarja kirikutornis helisema.