Karl Aaron Adson: tuleviku Tartu ei saa olla sabassörkija

Tartu 2024 toob linnale tähelepanu. Praegu on oluline olla edumeelne ja ehitada linna, millest teised võtavad eeskuju, mitte olla sabassörkijad. Selleks on tarvis meeles pidada, et mugavusalast väljumata ei saa olla eeskujuks. Eesti on juba aastaid arendanud endal lääneeuroopaliku riigi omadusi, kuid paistab, et oleme paljuski jäänud elama vana rasva peale. See tähendab investeeringuid kultuuriüritustesse ja -asutustesse, millega oleme seni hästi hakkama saanud, vaadakem näiteks toidu- ja veinifestivale, Tartuffi ja teisi ülikoolilinnale omaseid ettevõtmisi. Sellegipoolest, et mitte jääda pidama, tuleb pidevalt liikuda edasi.