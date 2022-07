Mari-Liis Jänes: Palun võtke maha tõukerataste hoogu!

Muutused liikumisviisides on viimasel paaril aastal olnud kiired. Saan aru, et inimesed mõtlevad tõukeratastel sõites «kliimaeesmärkide saavutamisele» ja turule tulevad järjest «paremad ja ohutumad» tõukerattad, aga praegu valitseb teedel kaos. Kumb on siis tähtsam: kas see, et riigina saame väita, kui palju me keskkonnasäästlikku liiklemist soodustame, või see, et kõigil oleks liikluses ohutu?