Politsei trahvis kahe nädala jooksul peatatud kergliiklejaist iga kuuendat

Kvartali keskuse kõrval, kus asub bussipeatus, ei ole lubatud jalg- või tõukerattaga liikuda, rääkimata tõuksil kahekesi ja kiivrita sõitmisest, mis aga on kesklinnas paraku üsna tavaline vaatepilt.

Juuni viimasel nädalal asusid politseinikud Tartus ja mujalgi Eestis kergliiklusteedel ohte vähendama, mistap kontrollitakse peamiselt tõuke- ja jalgratturitel kiivri kandmist, sõidukiirust ja -kohti. Ehkki silma jäävad ka noored ja uljad, on politsei andmeil neist veelgi ohtlikumad just need ratturid, kes vanuselt võiksid lastele eeskujuks olla, ent pole seda sugugi mitte.