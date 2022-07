Eesti oma Hollywood lööb särama ühisrahastuses

Tartu-Tallinna maanteelt näha oleva kõrge koha väärika väljanägemise eest hoolitseb mittetulundusühing Hollywoodi Mägi. Selle eestvedaja Veronika Täpsi sõnul on mäge märgistavad suured kirjatähed ja paik ise saanud kohalikele nõnda armsaks, et nad on ümbertegemise enda missiooniks võtnud. Täpsi ideega on kaasa tulnud paljud kohalikud inimesed ja ettevõtted.