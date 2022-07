Rallinädal algab, meelelahutus tuleb publiku ette tänavu tasuta

Kätte on jõudnud nädal, mil Tartus näeb ja kuuleb võimsaid masinaid, linn kubiseb välismaalastest ja Rally Estonia särgiga inimesi liigub ringi nii linnatänavatel ja kauplustes kui ka Lõuna-Eesti teede ääres. WRC autoralli MM-etapp on sel aastal mullusega võrreldes veel suurem, sest pole koroonapiiranguid ning üritused on toodud tagasi südalinna.