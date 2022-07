GALERII ⟩ Kukerpillide akadeemiline kontsert täitis südalinna tantsu ja rõõmuga

Kukerpillide lugude taustal on üles kasvanud tervelt kaks põlvkonda eestimaalasi. Tartu publikul oli aga ansamblit huvitav näha esinemas enamjaolt akadeemilisele muusikale orienteeritud festivali Klaaspärlimäng kavas.

Kukerpillid esitasid autovabaduse puiesteel kontserdikava pealkirjaga «Akadeemia», mis sisaldas loomingut süvamuusika esindajatelt, näiteks Erkki-Sven Tüüri «Laul sõpradest», Tauno Aintsi «Tammede all», Sven Grünbergi «On nii» ja Peeter Vähi «Sada kepioopi». Ei puudnud ka need laulud, mis on saanud aastakümnete jooksul kuulajate lemmikuks, ning just selliste lugude saatel läks südalinnas lahti tants juba kontserdi esimese kümne minuti jooksul.