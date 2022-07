Homsest keelatakse rääbisepüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on kalurid teinud tublit tööd. «Sel aastal on rääbise püügimäär 49 tonni ja kalurid on veest välja toonud ligi 42 tonni. Sel põhjusel allkirjastasin täna käskkirja, mille alusel tuleb rääbisepüük homsest lõpetada. Kuna rääbise peamise püügivahendina kasutatakse kastmõrda, siis on homsest peatatud ka kastmõrra kasutamine Peipsi järvel,» selgitas Kruuse.