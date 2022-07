GALERII ⟩ Vihmahood laadalist heidutanud pole, kuid ostma kipuvad vähesed

Tänavu on Tartu hansalaadale välja tulnud üle neljasaja kaupleja nii Eestist kui naaberriikidest. Laadaala on sel korral lai, paiknedes avaturust mööda Emajõe äärt turuhooneni, ka Küüni tänav ja Raekoja plats olid avapäeva pealelõunal paksult müüjaid ja külastajaid täis.

Tihedaim liiklus näiski olevat just Küüni tänaval, kus peamiselt segakaupa pakuti. Ka sealsed müüjad märkisid, et rahvast on juba palju käinud ning et varasemate aastatega võrreldes vähenemise märke pigem märgata pole. Ühtlasi rõõmustas puidust köögiriistu müüv Andres Auväärt selle üle, et lisaks kodumaistele laadalistele on taas märgata ka külastajaid Soomest.