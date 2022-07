GALERII ⟩ Tartu külje all toimunud hoovifestivalil sai kõhu täis ja kogukonnaga lähedasemaks

Hoovifestival sai Kõrvekülas alguse mullu, peale aastaid kodukohvikute päeva korraldamist. Siis aga mõeldi, et seda teevad nii paljud ja see pole enam nii põnev, et võiks mõne uue lahendusega välja tulla, selgitas festivali üks eestvedajatest Meeli Kruus. Nüüd toimuski hoovifestival teist aastat ning esimese korraga võrreldes liitusid ka Vahi ja Tila alevik.