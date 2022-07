FOTOD ⟩ Botaanikaaia kahes otsas käib uuendustöö

Juba neljapäeval oli botaanikaaias tiigisaarele viiv sild lindiga kinni tõmmatud ning ületamiseks suletud. See tähendab, et osa peenraid ja paviljon jäävad külastajal lähemalt nägemata. Tartu ülikooli arendustalituse juhataja Viljo Vider selgitas, et tegu on iga-aastase botaanikaaia uuenduskuuriga, mille käigus mingi osa aiast värske ilme saab.