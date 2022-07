Lehmasarvest puhkpill pani Klaaspärlimängu publiku püsti seisma

Festivali avakontserdi vaheajal rääkis Vähi, et esimest korda kõlas helitöö Leedus aastal 2020 ja et ettekandeid oli samal aastal kavandatud mitmel pool mujal Euroopas, kuid vahele astus koroonapandeemia. Nüüd saavad sama teost kuulata peagi leedulased ja seejärel berliinlased.

Kontserdi esimese poole alguses astus tühja lõuendi (ca 1,2 x 1,5 m) ette tartlasest kunstnik Liis Koger ning asus publiku silma all oma muusikalisi emotsioone üle kandma abstraktse maali pinnale. Hiljem rääkis ta, et mõni minut pärast kontserdi teise poole algust jõudis ta äratundmiseni, et maal on valmis, mis aga ei tähenda seda, et ta hiljem ei jätkaks.