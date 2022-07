Jaanus Kriisk: terve Tartu ehk Riia tänava kulutamata jäetud 100 000 eurot

Euroopa kultuuripealinn, roheline linn, inimsõbralik linn, jalgrattasõbralik linn, lapsesõbralik linn ja nii edasi ja nii edasi – üks eesmärk ja hüüdlause järgneb teisele. Kes suudab midagi veel kõlavamat välja hüüda ja maha müüa ning siis veel ka ellu viia. Kõik see ongi tore ja vajalik, aga ei tohi keerata sassi tavalise tartlase igapäevaelu. Inimese, kes ärkab vara, toidab lapsed ja saadab/viib kooli, siis läheb ise tööle. Kella kuue paiku tuleb koju, toidab lapsed, õpib nendega, kui vaja, teeb oma toimetused ja ... läheb magama. See on vähemalt kahe kolmandiku pereinimeste argipäev. Ja eelkõige sellega tuleb arvestada, kui hakkame linnaruumis mingit eksperimenti korraldama, ikka ennekõike pereinimestega.