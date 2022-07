Tuhat tudengit nõuab taskukohast sööklat, ülikool murrab pead

Selliselt algab keskkonnas change.org mõni nädal tagasi üles pandud petitsioon, mille eesmärk on saavutada olukord, et ülikoolilinnas pakutaks tudengitele taskukohaseid lõunaid. Petitsiooniga on ühinenud üle 1200 inimese ja et probleem on olemas, möönavad nii näiteks toodud ülikooli raamatukogu kui ülikooli juhtkond.