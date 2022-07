REEDENE RÕÕM ⟩ Eestit maailmale tutvustav Triin Piibor liitus ralli korraldajatega hiigelporgandi tõttu

Kas mäletate, et Jaak Mae suusatas mullu siinkandis peetud Rally Estonia ajal 30-kraadises kuumuses? See oli Tartust pärit, aga nüüd pealinnas elava ning kindlustusvaldkonnas töötava Triin Piibori idee. Ralliga on ta seotud juba mitu aastat oma vabast ajast. Sellepärast võtab ta igal aastal juulis, selle suure spordisündmuse kõige kiiremal ajal puhkuse ja läheb appi. Rallil on tema peamine ülesanne tutvustada Eestit kogu maailmale, aga teha tuleb palju muudki.