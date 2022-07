Lodjakoja juurest algav ja linnaujula ranna lõpus lõppev kõnealune kergliiklustee kuulub üldise rannaala alla ning sellepärast on seal lausa seadusest tulenev keeld suplushooajal koeraga jalutada.

Lisaks seadusest tulenevale regulatsioonile teeb meid ettevaatlikuks Anne kanalis toimuv, sest Anne kanali puhul on kahtlus, et vee kõikuvas kvaliteedis võivad süüdi olla neljajalgsed. Juhul, kui koera väljaheiteid kallastelt ära ei korjata, imbuvad need maapinda ja uhutakse vihmadega jõkke.