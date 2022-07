Kuumus ajas kassid jooksu ja vabatahtlikud meeleheitele

Ainuüksi Tartu Kassikaitse abil hoiukodu leidnud nurrmootoritest on viimase kahe nädalaga jooksu pistnud viis-kuus ehk pea kümme protsenti hoolealustest. Lisaks on kassikaitsesse jõudnud nii palju kadumise ja õnnetustega seotud juhtumeid, et 15 vabatahtlikku on meeleheite piiril. «Me üritame alati positiivseks jääda, aga viimased nädalad on tõesti väga rasked olnud,» nentis Toom. «Tegelikult on olukord päris kohutav.»