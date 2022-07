Turistid leiavad Kallastel Vene küsimusele varsti vastuse

Siin-seal on viimastel aastatel veetorne ümber ehitatud, et vanade hoonete võimalusi ära kasutada. Aga et tegu on kõrgete kitsaste ehitistega, siis on neile uue ülesande leidmine paras pähkel. Sageli on vanast veetornist tehtud galerii, nõnda on läinud näiteks Viljandis, Tartus Raadil ja Võrumaal Lasval. Sama mõte on kavas teoks teha ka Kallastel.