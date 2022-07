Suvelavastus «Kasuema» ootab publikut uues etenduskohas

Puiestee tänavas tegutseva Kroonuaia kooli taha suure muruplatsi servale on kerkinud publiku tribüün, koolihoone seina äärde on aga kujundatud etenduse ala. Juuli algusest on seal käinud Emajõe suveteatri lavastuse «Kasuema» näitetrupi proovid ning lõpuks ka kaks läbimängu. Mullune sama lavastuse etendamise koht Staadion tänavas endise vaimuhaigla pargis on saanud remondi tallermaaks.