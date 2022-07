Rahvatantsuansambel peab pastelde patsudes tagantjärele sünnipäeva

Tagantjärele on täitsa hea meel, et nii läks, sest kava sai uhkem ja sündmuskoht samuti, rääkis ansambli juht Jaanus Randma. «See aasta andis võimaluse laveerida, natuke kontserti planeerida, nii et jõudsime sellega lausa Luke mõisaparki välja. Sinna paneme laupäeval püsti kaks suurt lava,» sõnas ta.