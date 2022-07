Puukidega levivaid haigusi leidub aina rohkem

Puukidega levivate haiguste arvukus on võrreldes kümne aasta taguse ajaga oluliselt kasvanud.

Puukide arvukus ning nendega levivate haigusetekitajate mitmekesisus ja levimus on viimase kümne aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud. Tervise arengu instituudi (TAI) uuringust selgub, et kõige kõrgem nakatunud puukide osakaal on Tartumaal.