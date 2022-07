Mustlastantsijad toovad publiku ette kirevad seelikud ja temperamentsed tantsud

Etenduses kuuleb kaunist mustlaslaulu Annika Rahnu ja Külli Kressa esituses. Lavalt ei puudu ka koreograafide loodud kirevad ja temperamentsed mustlastantsud. Veel eile said kolme kollektiivi inimesed Võnnus kokku, et koos tantsida ja laulda ning võimas pidu maha pidada.

Reedene etendus on eriline ka selle poolest, et mustlasgrupi Maljarka ainuke meesliige Alar Sünter ja tantsuõpetaja Svetlana Zaikova tähistavad reedesel etendusel oma juubelit, mõlemad elukaaslased saavad 60-aastaseks. Mustlastantsu- ja lauluansamblil Maljarka täitub aga tänavu 16 tegutsemisaastat.

Tantsijate kostüümid on valdavalt Ukraina mustlastantsuõpetaja Natalja Kulišenko looming. Kulišenko külastas oma tantsukooliga Dance Hayat Eestit esimest korda Maljarka kutsel 2017. aasta suvel, kui vihmase ilma tõttu tuli Vallikraavi tänava rohealal planeeritud kontsert üle viia Tiigi seltsimajja.

Maljarka tantsija ja õpetaja Svetlana Zaikova sõnas, et just sealsel kontserdil võitis Kulišenko oma erakordse sära ja temperamendiga Tartu publiku südame. Nüüdseks on Kulišenko viie aasta jooksul Eestis käinud mitu korda.