Politsei võtab Autovabaduse puiestee kiiruseületajad ja jalakäijad luubi alla

Tartu politsei piirkonnavanem Siim Linnardi sõnul on linnavalitsus politseile teada andnud kiiruseületajatest. «Hetkel jäi politsei ja linnavalitusse kokkulepe selline, et patrulltalitusele ja ekipaažidele on info edasi antud ja võimalusel mõõdetakse pisteliselt selles lõigus kiirust ka mobiilse kiiruskaameraga,» sõnas Linnard. Praegu veel kiiruseületajaid siiski tabatud ei ole. Ka teeb politsei antud lõigul igapäevaseid kontrolle kergliiklejate osas.