Tartu linnavalitsus kutsub inimesi üles sodijatest teada andma

Soditud on linna inventari nii kesklinnas kui ka Vaksali piirkonnas. Linnavalitsus kutsub kõiki märkama kahtlast tegevust, mis meie ühist linnakeskkonda rikub. Säärasest rikkumisest tasub kindlasti märku anda, helistades Tartu linna tasuta infotelefonile 1789.

Politseile süüteoavaldusi kirjeldatud juhtumite kohta laekunud ei ole, küll aga ollakse neist teadlikud ning juhtumid on fikseerinud. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak sõnas, et kui sodimisega on tekitatud kellelegi kahju ja enamasti sellega kahju ka kaasneb, siis tasub kindlasti politseile sellest teada anda ning vastav avaldus teha.