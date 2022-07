Sõda leiab väikesed põgenikud üles ka lõbusas suvelaagris

Veronikal oli vahel raske õppida, kuid praeguseks saab ta meie keelest juba veidi aru. Eriti keerukaks pidas ta eesti keele hääldust, mis on ukraina ja vene keelest erinev. «Hääldus on küll raske, kuid ma armastan eesti keelt just selle pärast,» selgitas tüdruk.

Kasvatajatele oli ootamatu, et ukraina ja vene laste vahel tuli jutuks ka jätkuv sõda, mis ähvardas tuju nukraks muuta. «Vahel kuulsime, et nad sellest räägivad,» selgitas Vaarmann. «Siis tuletasime neile meelde, et oleme ikkagi suvelaagris ning poliitika siia ei kuulu – nad on kõik ju alles lapsed!»