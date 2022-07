Tartu külje all Räni alevikus elavail Meribel (vasakult), Jaano ja Marleen Maaskil on telkimisalal ka rallibuss, mille seinale või aknale jõuab iga uus rallikleeps või meene. Kel telgis külm, saab ralli ajal ka selles bussis ööbida.

Rally Estonia alguseni on jäänud kaheksa päeva. Ralli lähenemisest annab märku seegi, et Tartus on vaba veel vaid mõni üksik hotellituba.