Tänavuselgi graafikafestivalil leidub Peeter Alliku tegevuse tunnuseid

Peeter Allik ja Al Paldrok on Tartus korraldanud mitu rahvusvahelist graafikafestivali põhiliselt kunstimajas ja lisaks mitmes kohas üle linna. Neil kõigil olid Peeter Alliku tegevuse tunnused: haardeulatus, absurdsus, vaimukus ja ühiskonnakriitilisus. Need on ka nüüdsel, Peeter Alliku nimelisel Tartu graafikafestivalil «Shadows/Varjud».