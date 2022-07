Lemmit Kaplinski: Tartus ei ole ühtegi vene kooli

Tartu linnavalitsus kinnitas 14. juunil kõigis Tartu linna koolides ja lasteaedades eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava. Kavas on kirjeldatud praegust olukorda, seab mõõdetavad eesmärgid ja nimetatakse tegevused koos rahaliste vahenditega, mida eesmärkide saavutamiseks vaja on. Tegemist on pealtnäha olulise muudatusega, mis annab vastuse meedias sagedasti kõlanud üleskutsetele lõpetada peale 30 iseseisvusaastat lõpuks ometi keeleline eraldatus Eesti haridussüsteemis. Ilma kavasse süüvimata võib aga jääda täiesti tähelepanuta tõsiasi, mida pidin järjepanu rõhutama pea igal kava väljatöötamisega seotud töökohtumisel: «Tartus ei ole ühtegi vene kooli.»