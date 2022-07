Enriko Talvistu: sõda ülikooli muuseumi direktoriga

Nüüd aga tagasi Toomemäele. Paar nädalat tagasi avaldatud siinkirjutaja nn nelja tee risti monumendi lugu ei määratlenud, kellele see võiks olla pühendatud. Raismaa avaldatud arvamus, et see võiks olla Friedrich Georg Wilhelm Struve uus monument, eeldaks olemasoleva eemaldamist tähetorni eest. 30 aastat tagasi oli meil koos linna toonase peakunstniku Silver Vahtrega analoogne arvamus, et see võiks asetseda kusagil Tõravere observatooriumi ees, aga hinnangud muutuvad.