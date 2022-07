Ukrainlased tutvustavad Lodjakojas kodumaa jaanipäevakombeid

Kupala Festi korraldaja Alina Paasi sõnul on ukrainlased tähistanud suvist pööripäeva iidsetest aegadest saati. Ristija Johannese järgi jaanipäevaks nimetatud püha on slaavi paganlikus traditsioonis kupalapüha. «Iidsetel aegadel usuti, et viljakuse jumalanna, abielu ja armastuse matrooni Kupala ning surmajumalanna, külma ja vana naise Marena vahel toimub mäng, mis kulgeb nagu nagu elu ja surma tsüklid,» tutvustas Paas.