Noortest tõuksitajatest suuremaks probleemiks peab politsei keskealisi jalgrattureid

Möödunud nädalal asusid politseinikud Tartus ja mujalgi Eestis kergliiklusteedel ohte vähendama, mistap kontrollitakse peamiselt tõuke- ja jalgratturite kiivrite olemasolu, sõidukiirusi ja -kohti. Ehkki silma jäävad ka noored ja uljad, on politsei andmeil neist veelgi ohtlikumad just need ratturid, kes vanuselt võiks lastele eeskujudeks olla, ent pole seda mitte.