Viljandi maantee palkidest turvaväravad kannavad elektrijuhtmeid

Eleringi kommunikatsioonispetsialisti Kätlin Klemmeri sõnul on tegemist turvaväravatega, mille eesmärgiks on tagada, et tööde käigus ei langeks elektrijuhtmed teele. «Antud juhul on tegemist Tartu-Valmiera 330 kilovoldise liini rekonstrueerimistöödega seoses ettevalmistustega Eesti ja Baltikumi elektrisüsteemide ühendamiseks Mandri-Euroopa sagedusalaga,» selgitas Klemmer.