Vastne raamat jutustab botaanikaaia 220-aastasest ajaloost

«Koostajana püüdsin kergemas ja emotsionaalsemas võtmes anda ülevaate botaanikaaia 220-aastasest ajaloost, tegemistest, taimekollektsioonidest ja loodusmuuseumi botaanilistest kogudest,» selgitas raamatu koostaja Inge Kukk. «Uued leiud arhiividest lubasid täpsustada botaanikaaia ajaloolise hoonestuse ehituslugu ja aia planeeringuid. Näiteks selgus, et Eesti looduslike taimede sihipärane kollektsioneerimine ja kasvatamine algas juba direktor Gottfried Albrecht Germanni ajal, kuigi eraldi osakond moodustati alles 1920. aastate algul,« lisas Kukk. «Germann on öelnud, et häbi on elada isamaal ja seda maad mitte tunda* – see on Germanni tsitaat Linné järgi tema botaanikaaia taimekogude kataloogis «Verzeichniss der Pflanzen» 1807.»