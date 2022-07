Sõjapõgenikud töötavad maasikapõldudel ja mujalgi

Maasikakorjamisel on Lätte talus abis ka Ukraina sõjapõgenikud. Kui palju neid tänavu seal käib, seda ei teadnud Lätte talu peremees Viljar Varrik täpselt isegi, sest töötuhinas polevat mahti neid põllu peal kokku lugeda.

Maasikahooajal on abikäsi alati tarvis. Lätte talu peremees otsis abilisi peamiselt sotsiaalmeediast. «Kust siis mujalt, inimesed on kõik ju seal,» ütles Varrik. Ukrainast pärit abilised leidis ta Facebooki grupist «Ukraina sõbrad Tartus». Kuigi vahel tuleb ette keelebarjäär, sujub töö Varriku sõnul hästi.

Kahtlased kuulutused

Peale maasikakorjamise otsitakse sotsiaalmeedia vahendusel abikäsi teistessegi valdkondadesse. Sotsiaalmeediast võib leida väga häid tööpakkumisi, siiski tuleb jääda ettevaatlikuks, hoiatas töötukassa Tartumaa osakonna juhataja Jane Väli. Veebis puudub laialdane kontroll, mistõttu leiab sealt ka nii-öelda musta töö pakkumisi.

Väli sõnul on juhtunud, et töötukassasse pöördunud ukrainlased ei teadnud oma siinse tööandja nimegi või on hiljem selgunud, et nimetatud ettevõtteid pole üldse olemas.

«Ukrainlased on praegu väga haavatavad,» selgitas Väli. «Nad on lihtsalt nii motiveeritud tööd otsima.» Seetõttu on neil ka suurem oht saada must tööots või langeda pettuse ohvriks.

«Ma väga loodan, et iga ukrainlane leiab endale eestlasest sõbra, kellega kahtlastes olukordades nõu pidada,» lisas Väli. Kahtluse korral tuleks ühendust võtta tööinspektsiooniga.