GALERII ⟩ Riigimees Jaan Tõnisson ei olnud Tallinna vastu, aga oli Tartu poolt

Riigimehelt Jaan Tõnissonilt olla kunagi küsitud, miks seab ta Tartu Tallinnast ettepoole. Tõnisson vastanud, et ta ei ole Tallinna vastu, aga on Tartu poolt, sest siin on tema kodu. Pühapäeval koguneti Tartu Raadi kalmistule omaaegse riigitegelase ja ajakirjaniku Jaan Tõnissoni mälestuspäevale.