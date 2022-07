GALERII ⟩ President Karis osales koos sadade teistega uhkel Emajõe paadiparaadil

Kui valida oli ilmselt paarisaja aluse seast, siis kokku võiks Emajõe laevastik olla kuskil tuhande veesõiduku suurune, arvas Timusk. Samas on väga keeruline üht numbrit paika panna, sest on ka neid, kes on küll aluse Tartu kandis registreerinud, ent sellega suurt ei sõida või sõidavad kusagil mujal.