Tõravere observatooriumis laiub kuumaastik

Maa-alusese ruumi on loodud graniitliivast kuupinna analoog, millega on omakorda ühendatud pikk koridor. Koridoris on tehtud juba katsemõõtmisi Euroopa kosmoseagentuuri komeedipüüduri missiooni jaoks. Suvel hakatakse testima, kuidas suudab kulgur tehispinnasel järgida tarkvara poolt määratud trajektuuri. Tulevikus on plaanis punkrit täiendada, näiteks lisada realistlikum pinnakate ning muuta seinad rohkem valgust neelavaks.