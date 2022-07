Haruldase haigusega Lara, Tessa, Sander-Lucas ja Hans Johannes vajavad abi, et kasvada

Hoolimata, et ravimile on väljastatud Euroopa Liidu ravimiameti (EMA) poolt tsentraliseeritud müügiluba ning kliiniline uuring on tõestanud ravimi toimeaine efektiivsust, on Eesti Haigekassa andnud eitava vastuse haiget last kasvatavate perede palvele ravimit erandkorras rahastada. Põhjendatud on sellist otsust järgmiselt: ravimil on Euroopa Liidus müügiluba ja seetõttu ei ole täidetud erandkorras rahastamise juriidilised tingimused, ning et ravimi pikaajaline kasu ei ole veel teada.