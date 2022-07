Korteriühistud saavad rattaparkla ehitamiseks toetust küsida

Toetust võib taotleda Tartu linna korteriühistu või mitu korteriühistut üheskoos, mille korterite arv on kümme või rohkem. Rattaparklate ehitamise toetamiseks on ette nähtud 21 000 eurot. Toetuse suurus rattaparkla, sealhulgas vajaliku aluspinna ehitamiseks on kuni pool kogumaksumusest, kuid selle ülemmäär on 3000 eurot.