Tuukrid sukelduvad Emajõkke koristustalgutele

Sukeldumisklubi Maremark Tartu instruktori Alo Toomi sõnul on tegemist pikaaegse traditsiooniga, millega on plaan jätkata, sest iga kord pakub jõgi ootamatuid avastusi.

«Eks näis, kas näeme ka ajastu märke ja leiame jõest mõne elektritõuksi või drooni või tuleb traditsiooniliselt välja autorehve, ostukärusid ja jalgrattaid,» märkis Toom. «Tartu linn on meile heaks koostööpartneriks ning anname oma panuse, et linna sümbol – Emajõgi – oleks hoitud ja puhas,» lisas ta.

Talgutele on oodatud kõik, kes soovivad oma panuse Emajõe hüvanguks anda. Teretulnud on kõik Lõuna-Eesti sukeldujad, aga abikäsi läheb vaja ka kaldal, seega tervitatakse ka inimesi, kes sukeldumisega veel ei tegele. Abilised võiksid kaasa võtta korralikud töökindad, sest veepõhi ei anna tavaliselt välja puhtaks küüritud ja ohutuse osas kontrollitud esemeid.

Maremark on korraldanud koristustalguid nii Emajõe kui Raadi järve puhastamiseks juba aastast 2005. Peamiselt on need olnud seotud ülemaailmsete veekogude koristustalgutega AWARE. Seekordsed talgud toimuvad koostöös Tartu linnavalitsusega Emajõe festivali raames, mis on ühtlasi suurim siseveekogude festival maailmas.