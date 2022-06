REEDENE RÕÕM ⟩ Marjatalu perenaine: alguses oli mehearmastus, siis tulid maasikad

Suurim saladus peitub mullas. Oluline on see, et mullas ei kasvaks pidevalt ainult maasikad. Meil on neli aastat maasikad, seejärel neli aastat muud kultuurid. Meie kliimas aitavad maasikatele kaasa pikad päevad ja ühtlane 20-kraadine soojus. Loodus on ka imeline. Kui maasikatele tekib mingi haigus, siis ei saa seda marjade all (taimekaitsevahendiga – toim) pritsida. Iseenesest ilmuvad põllule lepa­triinud või röövputukad, kes maasikaid abistavad. Maasikatega on nagu inimestega – kui on hea kasvada, oled ise ka rõõmus. Kui maasikataim on õnnelik, on ka tema marjad õnnelikud.