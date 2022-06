TARTU TULEMINE ⟩ Vanad veetornid täidavad uusi vajadusi

Tartus on lisaks raudteejaama veetornile teisigi sama märja aine pärast püstitatud ehitisi. Erinevalt vaksali tornist, mis on seisnud kasutuna 22 aastat, käib kahes tegevus ja üks valmistub saama elamuks. Neist vanim asub Raadil ERMi pargis ning selle uuskasutusest saavad huvilised tutvuda praegu piltide väljapanekuga, alguses teenis see aga mõisa veevärgi huvisid.