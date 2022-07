GALERII TARTU KAUNEIMAIST ⟩ Kaunimates kodudes näeb lopsakust ja salapära, aga ka asjalikkust

Kas kaunis aed on rohkemat kui niidetud muru? Tuleb välja, et on küll ja kuidas veel. President Lennart Meri teadis seda juba veerand sajandit tagasi, kui kutsus üles konkursiga tunnustama hoole ja südamega rajatud koduaedasid. Nüüdseks on mõni aiapidaja lati eriti kõrgele seadnud, aga sugugi mitte edevuse või tunnustuse janus. Looduse keskel on lihtsalt hea olla.